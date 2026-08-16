Berlin (dpa/bb) – Zwei Beschäftigte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) sind bei einer Gewalttat mutig eingeschritten und haben so womöglich Schlimmeres verhindert. Laut Polizei sahen die beiden am Samstagnachmittag, wie ein Mann auf dem Europaplatz am Hauptbahnhof einen anderen Mann brutal angriff. Der 37-Jährige trat einem auf dem Boden liegenden 43-Jährigen mehrfach gegen den Kopf.

Die BVG-Mitarbeiter gingen dazwischen und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Bundespolizei fest. Das 43-jährige Opfer erlitt schwere Schädelverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-Jährige wurde festgenommen.



