Berlin (dpa) – Die Berliner Verkehrsbetriebe haben in einigen U-Bahnhöfen irrtümlicherweise Parteienwerbung für die Berlin-Wahl am 20. September entfernt. Das bestätigte die Pressestelle auf Anfrage. Zunächst hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

«In mehreren U-Bahnhöfen der BVG wurden am Sonntag irrtümlich Bodenfolien mit Wahlwerbung verschiedener Parteien entfernt. Die Mitarbeitenden waren davon ausgegangen, dass es sich um nicht genehmigte Werbung handele», teilte das Unternehmen mit. Die Werbung soll demnach spätestens bis zum Wochenende wieder angebracht werden.





Nach Informationen des «Tagesspiegel» wurden Bodenplakate von CDU, SPD und Linke entfernt. Demnach gab es 64 Bodenplakate in 28 Stationen. Wie viele davon entfernt wurden, blieb offen.