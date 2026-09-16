Berlin (dpa/bb) – Im Motorraum eines Linienbusses in Berlin-Tegel hat es gebrannt. Nachdem der Busfahrer am hinteren Teil des Fahrzeugs Rauch bemerkt hatte, stoppte er und evakuierte den Bus, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Feuer im Bus der Linie X33 in Höhe der Haltestelle Tegeler Brücke kam, ist noch unbekannt. Die verbaute Löschanlage im Bus hatte laut der Feuerwehr bereits ausgelöst und eine Ausbreitung der Flammen auf das gesamte Fahrzeug verhindert. Der Brand wurde schnell gelöscht.



