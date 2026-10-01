Marienfließ (dpa/bb) – Ein 66-jähriger Motorradfahrer ist von einem Bus schwer verletzt worden. Der 64-jährige Busfahrer habe den mit acht Schulkindern besetzten Bus auf der Landesstraße bei Stepenitz (Landkreis Prignitz) wenden wollen und den hinter ihm wartenden Motorradfahrer übersehen, schrieb ein Sprecher der Polizei. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der 66-Jährige schwer. Die Schulkinder blieben unverletzt und wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Motorradfahrer wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt.



