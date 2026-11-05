Müllrose (dpa/bb) – Ein Radfahrer ist in Müllrose (Landkreis Oder-Spree) von einem Bus erfasst und tödlich verletzt worden. Der 88-Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte. Der Mann fuhr demnach am Mittwoch auf einem parallel zur Straße verlaufenden Radweg.

Nach ersten Erkenntnissen soll der 88-Jährige plötzlich den Radweg verlassen und auf die Straße gefahren sein. Dort erfasste ihn demnach der Bus, in dem keine Fahrgäste waren. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kam.



