Berlin (dpa) – Der Bundestag benennt zwei Bürogebäude im Berliner Parlamentsviertel nach seiner früheren Präsidentin Rita Süssmuth und dem DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) sagte, Süssmuth habe den Bundestag immer als «Werkstatt der Demokratie» verstanden und sich für eine Stärkung des Parlamentarismus eingesetzt. Vizepräsident Omid Nouripour (Grüne) sagte mit Blick auf die Würdigung Poppes, sein Wirken stehe für den Mut und das Engagement aller Menschen, die sich in der DDR für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte einsetzten.

Die im Februar gestorbene CDU-Politikerin Süssmuth war von 1988 bis 1998 Bundestagspräsidentin. Ihren Namen soll ein geplanter Neubau am Spreeufer bekommen. Der Physiker Poppe, der 2025 gestorben ist, gehörte 1985 zu den Mitbegründern der Initiative Frieden und Menschenrechte, wie der Bundestag mitteilte. Er war von 1990 bis 1998 Bundestagsabgeordneter für Bündnis 90/Die Grünen. Nach ihm soll ein Gebäude in der Dorotheenstraße benannt werden.





Rund um das Reichstagsgebäude tragen bereits mehrere Häuser mit Büros und Sitzungssälen Namen von Persönlichkeiten aus der Parlamentsgeschichte. Darunter sind das Paul-Löbe-Haus, benannt nach dem letzten demokratischen Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik, und das Jakob-Kaiser-Haus. Es trägt den Namen des ersten Bundesministers für gesamtdeutsche Beziehungen, der auch im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war.