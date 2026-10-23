Frankfurt (Oder) (dpa) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) besucht an diesem Freitag (10.00 Uhr) das Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt/Oder. Dabei informiert er sich über Mikrochips und ihre Anwendung in der Medizin und für Mobilfunknetze. Der Rundgang durch das Institut soll zeigen, wie aus Forschung Anwendungen entstehen.

Anlass des Besuchs ist die Hightech Agenda der Bundesregierung. Ziel ist es, durch Investitionen in Schlüsseltechnologien die Wirtschaftskraft zu stärken, neue Arbeitsplätze zu schaffen und dafür zu sorgen, dass Deutschland unabhängiger wird. Die Hightech Agenda konzentriert sich auf technologische Innovationen etwa in den Bereichen der Künstlichen Intelligenz, der Quantentechnologien und der Mikroelektronik.





Das Leibniz-Institut in Frankfurt (Oder) mit rund 420 Mitarbeitern arbeitet zum Beispiel an einem Sensorchip, der Schnelltests von Flüssigkeiten, Viren und Bakterien ermöglichen soll. Außerdem forscht die Einrichtung an einem System, das mit Funkwellen gleichzeitig Daten überträgt und Objekte sowie Personen im Raum erkennt. Dabei geht es um eine Technologie für die kommende Mobilfunkgeneration.