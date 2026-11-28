Berlin (dpa) – Bundesbauministerin Verena Hubertz hat das Vorhaben der Bundesregierung verteidigt und bekräftigt, durch hohe Hürden Vergesellschaftungen zu erschweren, wie sie die Linke in Berlin plant. Deren Ankündigung einer Vergesellschaftung von Wohnungen großer Konzerne «führt schon jetzt zu Zurückhaltung beim Bauen», sagte die SPD-Politikerin der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». «Deshalb finde ich die Entscheidung aus dem Koalitionsausschuss richtig, dass wir dafür ein bundesweites Regelwerk brauchen.» Sie fügte hinzu: «Vor einer möglichen Vergesellschaftung müssen andere Maßnahmen ausgeschöpft sein.»

Das Vorhaben des Bundes war vor allem von der Union vorangetrieben worden, den Hut dafür hat das CSU-geführte Bundesinnenministerium auf.





Zugleich betonte Hubertz, dass die Vergesellschaftung in Artikel 15 des Grundgesetzes steht. «Dafür hat die Sozialdemokratie, dafür haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes hart gekämpft.» Zu Enteignungen komme es ohnehin ständig für den Bau von Straßen oder Bahnstrecken. «Aber ganze Sektoren zu vergesellschaften, das hatten wir in diesem Land noch nicht. Deshalb ist es geboten, dass wir das bundeseinheitlich regeln.»

Hubertz warnte jedoch davor, die Debatte in der Hauptstadt zu ignorieren. «Wir müssen schon auch ernst nehmen, dass die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner in einem Volksentscheid gesagt hat, wir wollen vergesellschaften», so die Ministerin. «Dahinter stehen eine berechtigte Angst und eine reale Not.»

Hubertz: Geld sinnvoller ausgeben

Aus Sicht der SPD-Politikerin ist die Vergesellschaftung allerdings nicht die Antwort darauf. «Wenn nur der Eigentümer im Grundbuch wechselt, ist noch keine einzige weitere Wohnung geschaffen», erklärte Hubertz. «Mit den Milliardenbeträgen, die das Land Berlin dafür ausgeben müsste, könnte man ganze Stadtteile neu bauen. Das fände ich sinnvoller.»

Linke, Grüne und SPD in Berlin führen derzeit Koalitionsgespräche. Laut den Absprachen bei den Sondierungen sollen Wohnungen großer privater Immobilienkonzerne vergesellschaftet, also gegen eine Entschädigung enteignet werden. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen sollen die Unternehmen behalten dürfen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte daraufhin ein Gesetz in Aussicht gestellt, das die Vergesellschaftung von Wohnungen nur zum Verkehrswert erlaubt und nur dann, wenn der Landesgesetzgeber alle anderen Mittel wie die Wohnungsbauförderung ausgeschöpft hat. Das Gesetz soll gemeinsam von Innen-, Justiz- und Bauministerium erarbeitet werden.