Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Was verraten Essgewohnheiten, Arbeit, Geld und Unternehmertum über die Umbrüche in der DDR? Eine Nachwuchsforschungsgruppe beschäftigt sich an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) ab Januar mit neuen DDR-Studien.

Wie die Hochschule mitteilte, fördert das Bundesforschungsministerium das Projekt «Die doppelte Wende. Die DDR im ostmitteleuropäischen Kontext» mit knapp drei Millionen Euro. Zum Sommersemester 2028 soll auch eine neue Professur besetzt sein.





«In unserer Forschung rücken europäische und transnationale Zusammenhänge in den Mittelpunkt, statt die Geschichte der DDR wie bislang überwiegend aus nationalen oder deutsch-deutschen Vergleichsperspektiven heraus zu untersuchen», sagte die Wirtschaftshistorikerin und Projektleiterin, Dagmara Jajeśniak-Quast. Auch Entwicklungen in Polen, der Ukraine oder der damaligen Tschechoslowakei sollen berücksichtigt werden.

Viadrina-Präsident Eduard Mühle sieht in dem neuen Forschungsvorhaben eine Schärfung des Profils der Europa-Universität. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam durchgeführt.