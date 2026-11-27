Potsdam (dpa) – Jugendämter in Deutschland sollten nach Ansicht eines neuen Bündnisses künftig von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. «Die über 500 Jugendämter in Deutschland treffen Entscheidungen, die das Leben von Kindern und Familien ein Leben lang prägen können», sagte der Sprecher des Bündnisses für eine unabhängige Fachprüfstelle für Jugendämter, Tiemo Reimann. Ob dabei fachliche Standards eingehalten würden, prüfe in der Regel jedes Amt für sich. «Eine regelmäßige Prüfung von außen schreibt das Bundesrecht bislang nicht vor.»

Das Bündnis will mit Bund, Ländern und Kommunen sprechen, welche Befugnisse eine solche unabhängige Stelle brauche und wer sie finanzieren könne. «Ein Kind kann sich das Jugendamt, das für seinen Schutz verantwortlich ist, nicht aussuchen. Es muss darauf vertrauen können, dass ihm jemand zuhört und dass Hilfe rechtzeitig kommt», sagte Riemann, der in Potsdam SPD-Stadtverordneter und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses dort ist. «Unser Ziel ist ganz klar eine Gesetzesreform für den Kinderschutz.»





Vorwürfe gegen Jugendamt in Potsdam

In Potsdam hatten zwei Mütter schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt im Zusammenhang mit Sorgerechtsfällen gemacht. Das Jugendamt wies die Vorwürfe zurück. Die «Märkische Allgemeine» hatte über die Fälle berichtet. Die Potsdamer Stadtverordneten beschlossen eine externe Prüfung des Jugendamtes.

Der Mitinitiator des Bündnisses, der Jurist Ludwig Salgo aus Frankfurt am Main, hofft auf Mitwirkung der Ämter. «Gerade Jugendämter selbst müssen also das stärkste Interesse daran haben, hier Transparenz jederzeit uns anzubieten», sagte Salgo. «Es gibt eigentlich immer von vielen verschiedenen Seiten Vorwürfe. Ihr seid zu schnell, ihr seid zu langsam, ihr macht zu viel, ihr macht zu wenig, zu spät, zu früh, zu langsam.»

Unterstützung von mehreren Seiten

Nach Angaben von Salgo unterstützten auch einige Bundestagsabgeordnete das Projekt. Der AWO-Bezirksverband Potsdam unterstützt das Bündnis ebenfalls. «Es geht nicht gegen die Jugendämter, sondern es geht mit den Jugendämtern», sagte die Vorstandsvorsitzende Angela Schweers. Auch die Awo in Sachsen unterstützt das Bündnis. Es trägt den Titel «Qualität schafft Vertrauen».

Das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII schreibt vor, dass die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung regelmäßig überprüfen sollen, um die Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe zu erfüllen.