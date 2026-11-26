Potsdam (dpa) – Elke Büdenbender, die Frau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, hat sich dafür ausgesprochen, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Kinder seien «ganz eigenständige Persönlichkeiten, die eigene Rechte haben und deren Entwicklung begleitet und geschützt werden muss», sagte die 64-Jährige am Abend in einer Rede vor Gästen in der Oberlinkirche in Potsdam. «Und so gehören Kinderrechte auch ins Grundgesetz.» Dieses Vorhaben sei bislang nicht umgesetzt.

Büdenbender wird ab April 2027 neue Vorsitzende des Kinderhilfswerks Unicef Deutschland. Steinmeiers Amtszeit endet kurz vorher im März 2027.





Alle Kinder sollten die gleichen Bildungschancen erhalten, sagte Büdenbender. Soziale Herkunft, Armut oder Behinderung dürften nicht darüber entscheiden, welche Möglichkeiten ein Mensch tatsächlich habe. Aber bei der Chancengleichheit gebe es noch einiges zu tun.

Unter dem Titel «Vom Recht, Rechte zu haben» hielt die Juristin und Ehefrau des Bundespräsidenten die Oberlinrede – eine traditionsreiche Veranstaltung des kirchlichen Oberlinhauses in Potsdam. Seit 2012 treten Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Kultur, Politik und Wirtschaft auf, um zu aktuellen Themen Stellung zu nehmen. Das Oberlinhaus setzt sich für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit Behinderung und deren Förderung ein.

Für Widerspruchslösung bei Organspende

In der Debatte über Organspenden unterstützt Büdenbender, die mit der gespendeten Niere ihres Mannes lebt, die sogenannte Widerspruchslösung. Das bedeutet, eine gestorbene Person wird automatisch zum Organspender, wenn sie zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. «Man muss es nicht machen, aber die Widerspruchslösung halte ich für eine wirklich gute Lösung und sie funktioniert in anderen Ländern auch sehr gut (…)», so Büdenbender. Sie respektiere aber auch jede andere Entscheidung.