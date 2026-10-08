Berlin (dpa/bb) – Fans von Bud Spencer und Terence Hill sollten sich beeilen: Das Berliner Bud Spencer Museum ist nur noch bis zum Jahresende geöffnet. Am 23. Dezember schließt das Museum an der Straße Unter den Linden seine Pforten – bis 31. Dezember werde der Betrieb dann eingestellt, teilten die Betreiber mit. Ob das Museum damit für immer Geschichte ist oder vielleicht an einem anderen Ort fortgeführt wird, sei noch offen, hieß es.

Als einer der Gründe für den Schritt wurden Bauarbeiten vor dem Museum genannt, die nicht nur die Besucherzahlen, sondern auch die Umsätze deutlich zurückgehen ließen. Zwar seien die Arbeiten nach über einem Jahr im Sommer beendet worden, doch die wirtschaftliche Erholung sei ausgeblieben. Ferner führten die Betreiber Belastungen durch behördliche Auflagen und eine fehlende Unterstützung aus der Kulturförderung an. Eine Stellungnahme des Amtes lag zunächst nicht vor.





Das Bud Spencer Museum wurde im Juni 2021 eröffnet. Ein Jahr nach seiner Eröffnung startete das Museum eine Crowdfunding-Aktion, um die Kosten bedienen zu können. Zu sehen sind Originalkostüme und Filmrequisiten aus den Filmen von Bud Spencer und Terence Hill sowie eine lebensgroße Bud-Spencer-Statue. Bereits in den ersten zweieinhalb Jahren wurden laut Betreibern über 250.000 Besucher gezählt.