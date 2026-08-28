Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Landesverband der Partei Die Basis empfiehlt seinen Anhängern, bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zu stimmen. Das gaben die beiden Parteien in Berlin bekannt. «Wir vertreten wichtige Anliegen gemeinsam», teilten die BSW-Landesvorsitzenden Alexander King und Josephine Thyrêt mit.

Beide Parteien beabsichtigten außerdem, ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Friedenspolitik, Corona-Aufarbeitung und direkte Demokratie auch nach der Wahl fortzusetzen. Nach Angaben des Landesvorstands von Die Basis gibt es in den drei Politikfeldern eine hohe Übereinstimmung.





Beide Parteien sind bisher nicht im Abgeordnetenhaus

Die Kleinpartei Die Basis wurde 2020 im Zusammenhang mit den Protesten gegen staatliche Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie gegründet. In Berlin wird am 20. September ein neues Landesparlament gewählt.

Der BSW und die Die Basis sind nicht im Abgeordnetenhaus vertreten. Die Basis tritt auch nicht zur Wahl an. Sie hat nicht die für die Zulassung zur Wahl erforderliche Anzahl von 2.000 Unterstützerunterschriften erhalten.

Bei den Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl lag das BSW zuletzt bei Werten um drei Prozent. Für den Einzug ins Landesparlament gilt eine Fünf-Prozent-Hürde. In den Umfragen lagen bisher nur CDU, Linke, AfD, Grüne und SPD über dieser Marke, die auch aktuell im Abgeordnetenhaus vertreten sind. Bei der Parlamentswahl treten diesmal 17 Parteien an. Bei der Wiederholungswahl 2023 waren es noch 33.