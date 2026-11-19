Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Stadtreinigung (BSR) warnt vor Handzetteln, auf denen fälschlicherweise eine kostenlose Sperrmüllabholung angekündigt wird. Danach werden Berlinerinnen und Berliner aufgefordert, am Freitagvormittag Sperrmüll an den Straßenrand zu stellen. Solche Handzettel sind der BSR zufolge in Kreuzberg aufgetaucht. Entsprechende Falschinformationen seien aber auch für andere Stadtteile nicht auszuschließen.

Die BSR bittet entsprechend, keinen Sperrmüll, Elektroschrott oder andere Abfälle an die Straße zu stellen. Sperrmüll-Entsorgung bietet die BSR nach eigenen Angaben ausschließlich im Rahmen sogenannter Kieztage gemeinsam mit den Bezirksämtern an. Kleinere Sperrmüllmengen können außerdem unentgeltlich bei den BSR-Recyclinghöfen abgegeben werden.





Illegaler Sperrmüll ist eine Ordnungswidrigkeit

Bei größeren Sperrmüllmengen gibt es die Möglichkeit, den kostenpflichtigen BSR-Sperrmüll-Abholservice zu nutzen. Grundsätzlich sei die illegale Entsorgung von Sperrmüll, Elektroschrott und anderen Abfällen eine Ordnungswidrigkeit und könne mit hohen Bußgeldern geahndet werden.

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) ist mit über 6.400 Beschäftigten das größte kommunale Straßenreinigungs- und Abfallwirtschaftsunternehmen Deutschlands. Zu ihren Kernaufgaben gehören unter anderem Straßenreinigung, Winterdienst und Müllabfuhr. Sie sind berlinweit für die Sperrmüllabholung verantwortlich sowie für eine Sperrmüllaufbereitungsanlage und 14 Recyclinghöfe.