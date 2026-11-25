Berlin (dpa/bb) – Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Ehepaar in Berlin-Marzahn kommen zwei junge Männer heute (9.15 Uhr) vor das Landgericht. Die 18- und 19-jährigen Angeklagten sollen mit zwei Mittätern agiert haben. Mitglieder der Gruppierung hätten sich an der Wohnungstür als Polizisten ausgegeben und die Bewohner anschließend mit Pfefferspray und Schlägen attackiert. Bei der Tat im Juni dieses Jahres seien 100.000 Euro erbeutet worden.

Die Anklage lautet auf besonders schweren Raub, gefährliche Körperverletzung sowie auf Terrorismusfinanzierung. Laut Ermittlungen sollen die Angreifer das Geld an sich genommen haben, um es für eine Ausreise nach Afghanistan zu verwenden. Sie hätten sich dort der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) anschließen wollen. Für den Prozess vor einer Jugendstrafkammer sind bislang elf Verhandlungstage bis zum 15. Januar 2027 vorgesehen.



