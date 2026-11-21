Berlin (dpa/bb) – Auf Teilen der Stadtautobahn A100 in Berlin gibt es erhebliche Verkehrsstörungen. «Die Stadtautobahn ist im Bereich Britzer Tunnel in beide Fahrtrichtungen gesperrt», teilte das Lagezentrum der Berliner Polizei auf dpa-Anfrage mit. «Wie lange die Sperrung aufrechterhalten wird, lässt sich nicht sagen.»

Hintergrund für die Sperrung im Bezirk Neukölln sei ein Pkw, der im Tunnel in Brand geraten sei. Die Feuerwehr habe den Brand bereits gelöscht. Hinweise auf Verletzte liegen der Polizei nicht vor.





Das gilt auch für die Berliner Feuerwehr. Nach deren Angaben waren drei Rettungswagen vor Ort, wurden aber nicht gebraucht. Vier Personen hätten das Fahrzeug, das anschließend in Flammen stand, selbstständig verlassen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 52 Einsatzkräften in Britz. Weil die Sperrung anhält, ist vorerst weiterhin von Verkehrseinschränkungen auszugehen.