Berlin (dpa/bb) – Nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl bleibt Kristin Brinker die Fraktionsvorsitzende der AfD. Sie sei ohne Gegenkandidatur wiedergewählt worden, teilte die Berliner AfD-Fraktion mit. Auch der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Rolf Wiedenhaupt und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Bertram wurden demnach ohne Gegenkandidaten in ihren Ämtern bestätigt.

Die AfD landete bei der Wahl am Sonntag mit 16,3 Prozent auf dem dritten Platz hinter den Linken und der CDU. Ein Direktmandat verpasste Brinker: Im Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 1 bekam sie 9,3 Prozent der Erststimmen und landete nach Angaben der Landeswahlleitung auf Platz fünf. Die 54-Jährige ist seit 2013 AfD-Mitglied und gehört dem Abgeordnetenhaus seit 2016 an.



