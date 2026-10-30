Berlin (dpa/bb) – Ein brennender etwa 800 Quadratmeter großer Palettenstapel hat am Morgen in Berlin einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie ein Sprecher sagte, lagerten die Paletten auf der Freifläche eines Gewerbegeländes in Neukölln. Das Feuer sei unter Kontrolle. Laut dem Sprecher wurde niemand verletzt. Die meterhohen Flammen seien bereits von weitem für die Einsatzkräfte zu sehen gewesen.

Der Großteil der Feuerwehrleute habe den Brandort bereits verlassen, so der Sprecher. Es würden noch letzte Glutnester abgelöscht. Ein Übergreifen auf eine nah gelegene Lagerhalle konnte demnach verhindert werden. Insgesamt waren zeitweise 85 Einsatzkräfte vor Ort.



