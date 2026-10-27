Beelitz (dpa/bb) – Wegen eines brennenden Sattelschleppers ist die Autobahn 9 zwischen Beelitz-Heilstätten und Beelitz in Richtung Halle/Leipzig aktuell voll gesperrt. Ein Lkw sei – vermutlich wegen eines technischen Defekts – auf der Strecke in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Der Fahrer schaffte es demnach unverletzt aus dem Führerhaus heraus. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Mittlerweile sei zwar der Brand unter Kontrolle gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher kurz nach Mitternacht. Die Löscharbeiten sollen aber trotzdem noch mehrere Stunden andauern. Erst nach der Reinigung der Fahrbahn könne die Strecke wieder freigegeben werden. Der Verkehr wird wegen der Sperrung aktuell über die Anschlussstelle Beelitz-Heilstätten abgeleitet.



