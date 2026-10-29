Burg (dpa) – Eine qualmende Bremse an einem Zug aus den Niederladen hat für Störungen im Bahnverkehr in mehreren Bundesländern gesorgt. Der Vorfall ereignete sich an einem Bahnsteig in Burg unweit von Magdeburg, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage. Dort mussten die Fahrgäste vorsorglich aussteigen. Zuerst hatte MDR Sachsen-Anhalt berichtet.

Die Bahnstrecke Berlin-Magdeburg-Hannover sei wegen des defekten Zugs am Donnerstag etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt worden, so der Bahnsprecher. Sie sei am Nachmittag gegen 15.30 Uhr wieder freigegeben worden. Am Abend habe es keine Einschränkungen und nennenswerten Verspätungen mehr gegen. Der defekte Zug stehe noch im Bahnhof Burg. Dort seien zwei Gleise gesperrt.





Der Zug war von Amsterdam nach Berlin unterwegs. Wie der MDR berichtete, standen während der Streckensperrung mehrere hundert Reisende am Hauptbahnhof Magdeburg und warteten auf ihre Weiterfahrt.