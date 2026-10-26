Berlin (dpa) – Hertha BSC hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um sich auf den vergleichsweise unbekannten DFB-Pokalgegner SSV Jeddeloh II einzustellen. «Es ist nur dann schwer, wenn du dich nicht richtig vorbereitest. Es ist eigentlich relativ einfach, weil wir viele Kontakte in die Regionalliga Nord haben», berichtete Trainer Stefan Leitl vor dem Auswärtsspiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky).

Gemeinsam mit seinem Trainerteam habe er viel Bildmaterial gesichtet. Das Heimspiel der Niedersachsen gegen Lübeck Mitte Oktober sah sich Leitl sogar live im Stadion an. «Wir wurden herzlich empfangen dort. Die Bratwurst war gut. Wir haben gute Erkenntnisse mitgenommen. Wir sind top vorbereitet», berichtete der Hertha-Coach.





Leitl: «Jetzt lass laufen»

Der enteilte Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga ist klarer Favorit in der zweiten Runde und kann zum vierten Mal nacheinander ins Achtelfinale einziehen. Dennoch werde es keine große Rotation in der Startelf geben, obwohl drei Tage später das schwierige Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern ansteht.

«Wir sind gewarnt. Wir werden diesen Gegner sehr, sehr ernst nehmen. Jetzt lass laufen am Mittwoch und gute Leistung zeigen und dann werden wir unserer Favoritenrolle gerecht», appellierte Leitl an seine Profis. Jeddeloh hatte in der ersten Runde für eine dicke Überraschung gesorgt und Zweitligist Heidenheim 5:2 besiegt.

Seit wenigen Tagen ist mit Burak Bahar ein früherer Herthaner Trainer bei Jeddeloh. Der 34-Jährige war von 2022 bis 2024 Co-Trainer von Herthas U17. «Ich weiß nicht, wie Buraks Verbindungen jetzt noch nach Berlin sind. Er ist jedenfalls Teil der Hertha-Familie gewesen, kennt natürlich die Philosophie der Akademie», warnte Leitl.