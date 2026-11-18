Frankfurt/Oder (dpa/bb) – Brandenburgs Universitäten haben wieder mehr Studierende. Sie verzeichneten nach den ersten vorläufigen Zahlen ein kräftiges Plus von 3,1 Prozent im Vergleich zum letzten Wintersemester vor einem Jahr, wie Wissenschaftsstaatssekretär Tobias Dünow im Ausschuss für Wissenschaft und Forschung sagte. Das sei eine «Trendwende» in der brandenburgischen Hochschullandschaft.

Besonders gut entwickle sich die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg mit einem Zuwachs von 5,2 Prozent, so Dünow. Schaue man auf die Entwicklung in den letzten drei Jahren, also gegenüber 2023/2024, gebe es ein Plus von 20 Prozent an der BTU. «Das ist wirklich eine spektakuläre Erfolgsgeschichte.» Die Universität Potsdam habe 2,5 Prozent mehr und damit wieder mehr als 20.000 Studierende.





Sorgenkind Viadrina in Frankfurt wieder mit mehr Studierenden

Auch die zuletzt von Schwund an Studentinnen und Studenten betroffene Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) habe ein Plus von 1,6 Prozent erreicht: «Ein leichter, aber spürbarer Trend nach oben», sagte Dünow. Und die Filmuniversität Babelsberg habe jetzt 996 Studierende – ein Zuwachs von 3,2 Prozent, der Hoffnung auf die Zahl 1.000 mache.

Entgegen dem Aufwärtstrend entwickeln sich die Fachhochschulen: Sowohl die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde als auch die Fachhochschule Potsdam haben nach den jetzigen vorläufigen Zahlen Rückgänge zu verzeichnen. Die Technische Hochschule Wildau hat aber ein Plus von 6,1 Prozent.

Fünf Menschen wollen Sorbisch im neuen Studiengang lernen

Auch im für die Schulen im Land wichtigen Lehramtsstudium gebe es erfreuliche Entwicklungen und insgesamt mehr Studierende, so der Staatssekretär. Eines freue ihn besonders: Im neuen Lehramtsstudiengang Sorbisch/Wendisch an der BTU in Senftenberg haben sich fünf Studierende eingeschrieben. Das sei keine große Zahl, «aber ist um ein Vielfaches mehr, um das mal so zu sagen, als das, was wir erwartet haben».