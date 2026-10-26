Potsdam (dpa/bb) – Die Internetseite der Polizei Brandenburg bleibt wegen der in der vergangenen Woche bekanntgewordenen weltweiten Sicherheitslücke weiterhin abgeschaltet. Ein Sprecher des Zentraldienstes der Polizei des Landes Brandenburg sagte der dpa, es sei eine umfangreiche Prüfung nötig, die m. Diese dauere mindestens bis Mittwoch. Die Internetwache der Polizei, die für die Erstattung von Anzeigen genutzt werden kann, ist damit nach wie vor gesperrt.

Wegen einer schwerwiegenden Sicherheitslücke nahmen zahlreiche Einrichtungen ihre Webseiten und Onlinedienste vorsorglich vom Netz. Notwendig waren Sicherheits-Updates. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hatte eine offizielle Cybersicherheitswarnung herausgegeben. Zahlreiche Einrichtungen wie Krankenhäuser und Hochschulen in Brandenburg konnten aber in der vergangenen Woche ihre Internetseiten wieder ans Netz bringen.



