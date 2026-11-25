Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger Landtag will ein Zeichen der Sparsamkeit setzen und legt das automatische Plus bei den Abgeordnetendiäten teilweise auf Eis. Die Abgeordneten stimmten mit Mehrheit für einen Antrag der Koalitionsfraktionen von SPD und CDU sowie der Gruppe WfB, den Großteil der Erhöhung der Grundentschädigung 2027 auszusetzen. Die Opposition von AfD und BSW stimmte dagegen.

Der Landtag leiste hier seinen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Ludwig Scheetz.





Der BSW geht die Regelung nicht weit genug. Die Wahlkreiszulage bleibt von der Änderung unberührt. Die Altersvorsorge wird dynamisiert, das heißt an das Verfahren für die Abgeordneten angelehnt.

Der Großteil der Diäten ändert sich nach der Einkommensentwicklung für Arbeitnehmer, der kleinere Teil nach Änderung der Verbraucherpreise. In diesem Jahr lag der erste Teil der Entschädigung bei 8.911,89 Euro pro Monat, der zweite Teil bei 1.217,22 Euro.

Ordnungsgeld für Abgeordnete

Das Änderungsgesetz umfasst noch mehr – und das ist ebenfalls umstritten: Ein Ordnungsgeld bis zu 2.000 Euro wird für Abgeordnete bei erheblichen Verstößen gegen die Hausordnung eingeführt. Dazu kommt die Möglichkeit, Mitarbeitern mit extremistischem Hintergrund den Zugang zu verweigern.

«Man versucht, die Opposition bei der Oppositionsarbeit so stark wie möglich zu behindern», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Hohloch.