Bernau bei Berlin (dpa/bb) – Der Landesvorsitzende der Freien Wähler in Brandenburg, Péter Vida, unterstützt Bayerns Digitalminister Fabian Mehring als Nachfolger von Hubert Aiwanger an der Bundesspitze. Mehring sei der Richtige, vor allem mit Blick auf die Bundestagswahl 2029, sagte Vida der Deutschen Presse-Agentur. «Ich finde, das ist eine sehr kluge Entscheidung.»

Mehring soll nach Plänen der bayerischen Freien Wähler der Chef der Bundespartei und einer von künftig zwei Landesvorsitzenden werden. Damit könnten die Freien Wähler auch für junge Leute wählbar sein, sagte Vida. Mehring stehe für Zukunftsthemen. Allerdings gebe es Stimmen bei BVB/Freie Wähler, die in der Corona-Pandemie anderer Meinung als er gewesen seien. Das spiele aber für die Entscheidung der Bundesspitze keine Rolle.





Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Vida würdigte die Arbeit von Aiwanger als «Gründungsvater» der Freien Wähler. BVB/Freie Wähler ist seit der Landtagswahl in Brandenburg 2024 nicht mehr im Parlament vertreten.