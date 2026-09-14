Planebruch (dpa/bb) – Brandenburgs erste männliche Erntehoheit bleibt es für ein weiteres Jahr. Der 29-Jährige hat bereits ein Jahr als Erntekönig hinter sich – und nun seinen Einsatz mit Krönchen und Schärpe verlängert. Das Ehrenamt mache ihm Spaß und er lerne viele neue Leute kennen, sagte Christian Braune der Deutschen Presse-Agentur. Aber er sei noch immer Single. Deswegen überlege er, es in einer TV-Kuppelshow zu versuchen. «Vielleicht melde ich mich bei „Bauer sucht Frau“, da wäre ich nicht abgeneigt.»

Und wie haben die Menschen bisher auf ihn als männliche Erntehoheit reagiert? «Hin und wieder kommt mal ein komischer Spruch», sagt Braune. «Vor allem von älteren Männern, dass ihnen ja eine Königin lieber wäre.» Aber das sei zum Glück von Tausenden Begegnungen die Ausnahme.





Kürbislandwirt ist auch als «Bauer Braune» im Netz aktiv

In seinem ersten Dienstjahr sei die «Grüne Woche» sein Highlight gewesen, sagte Braune aus Nuthetal (Kreis Potsdam-Mittelmark). Da war der mehr als zwei Meter große Landwirt in den Messehallen unterwegs. Und vor einigen Wochen habe er beim großen deutschlandweiten Hoheiten-Treffen andere Könige und Königinnen kennengelernt: für Wein, Kohl, Wurst und Senf zum Beispiel.

Als «Bauer Braune» ist der 29-Jährige auch auf Instagram unterwegs und gibt Einblicke ins Landleben. Seine Mission für die zweite Amtszeit ist es, seinen Kolleginnen und Kollegen beim Dialog mit den Verbrauchern zu helfen. «Viele Landwirte machen einen tollen Job, aber bei der Kommunikation müssen wir mal den Schraubenschlüssel ansetzen und noch ein bisschen drehen.»

Einmal im Jahr kürt der Landesbauernverband Brandenburg seine Erntehoheit als Repräsentanz der Landwirtschaft im Bundesland. In diesem wie im letzten Sommer wurde es Braune. In Nuthetal bewirtschaftet er rund 50 Hektar im Nebenerwerb und baut hauptsächlich Kürbisse, aber auch Roggen, Weizen, Hafer, Erbsen und Kleegras an.