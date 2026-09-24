Würzburg/Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt dringt auf eine bessere finanzielle Absicherung für Bauern. «Unsere Landwirtinnen und Landwirte tragen jedes Jahr aufs Neue Risiken, die sie selbst kaum beeinflussen können», teilte die SPD-Politikerin anlässlich der Agrarministerkonferenz in Würzburg mit. Sie nannte als Beispiele das Wetter, Marktpreise und Kosten.

«Eine steuerliche Risikoausgleichsrücklage gibt ihnen die Möglichkeit, in wirtschaftlich guten Jahren Gewinne steuerfrei anzusparen, um damit Krisenzeiten – etwa bei Dürre – besser zu überbrücken», sagte Mittelstädt. Union und SPD haben die Rücklage im Koalitionsvertrag angekündigt, ein konkreter Zeitplan fehlt aber. «Diese steuerliche Risikoausgleichsrücklage muss endlich kommen.» Sie bringt bei der Konferenz einen Antrag dazu ein. Landesbauernpräsident Henrik Wendorff hatte zur Erntebilanz die Rücklage eingefordert.



