Potsdam (dpa/bb) – Die Wirtschaftsleistung ist in Brandenburg im ersten Halbjahr stärker gewachsen als im bundesweiten Durchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt nahm preisbereinigt um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nach ersten Berechnungen mit. Die Industrie habe dabei starke Wachstumsimpulse gegeben. Zu den wirtschaftlichen Zugpferden im Land gehört das deutsche Werk von US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide.

Berliner Wirtschaft wächst durchschnittlich

Bundesweit wuchs das BIP um 0,9 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2025. In anderen Bundesländern war das Wachstum noch höher als in Brandenburg: Die hessische Wirtschaft nahm im ersten Halbjahr 2026 um 1,8 Prozent zu. In Schleswig-Holstein stieg das BIP nach Abzug der Inflation um 1,7 Prozent, in Hamburg um 1,5 Prozent.





In Berlin ging die Wirtschaftsleistung in den ersten sechs Monaten mit 0,9 Prozent preisbereinigt nicht so stark nach oben wie in Brandenburg. Die Steigerung in der Hauptstadt ist aber identisch mit dem Plus in ganz Deutschland.