Berlin (dpa) – Einen Monat vor Beginn der Europameisterschaft in Deutschland wird das Brandenburger Tor in Fußballoptik eingerahmt. Vor dem Wahrzeichen wurde am Mittwoch ein riesiges Tor aufgebaut – es ist 64 mal 26 Meter groß und hat ein 5 Meter tiefes Fundament, wie die Tourismusgesellschaft Visit Berlin erklärt. Dazu soll es 24.000 Quadratmeter Kunstrasen geben.

Die EM dauert vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Drei Vorrundenspiele (15. Juni, 21. Juni, 25. Juni), ein Achtelfinale (29. Juni), ein Viertelfinale (6. Juli) und das Endspiel (14. Juli) finden in Berlin statt. Dazu kommen zahlreiche weitere Angebote wie ein «Football Village» vor dem Reichstagsgebäude, die Fanmeile auf der Straße des 17. Juni und viele Public Viewing Veranstaltungen in der ganzen Stadt. Die Berliner Polizei bereitet den Einsatz schon seit dem vergangenen Jahr vor.