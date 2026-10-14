Potsdam (dpa/bb) – Nach mehreren Gewaltstraftaten jugendlicher Gruppen in Potsdam debattiert der Brandenburger Landtag am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) über Jugendgewalt. Die AfD-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt.

In Potsdam sollen Jugendliche in den vergangenen Wochen mehrere Gewalttaten begangen und ihre Opfer teils schwer verletzt haben. Bei einer Gewaltattacke Anfang Oktober wurden drei junge Menschen verletzt, einer davon erlitt Verletzungen am Kopf und kam ins Krankenhaus.





Minister will Gegenmaßnahmen vorstellen

Die Hauptakteure seien identifiziert, einzelne Personen seien festgenommen worden, sagte CDU-Fraktionschef Steeven Bretz nach einem Bericht des Innenministeriums.

Innenminister Jan Redmann (CDU) will im Landtag die Maßnahmen des Landes vorstellen, um der Gewalt entgegenzuwirken. Die Gewalt betrifft nicht nur Potsdam: In Cottbus hatten gewaltsame Vorfälle an Schulen zugenommen.

AfD will Alter der Strafmündigkeit senken

In der Aktuellen Stunde unter dem Titel «Gewalt und Kriminalität durch „offenbar migrantische Gruppen“ in Brandenburg» will die AfD-Fraktion eine Senkung des Strafmündigkeitsalters von 14 auf 10 Jahre und die alleinige Anwendung von Erwachsenenstrafrecht ab 18 Jahren einfordern.

Die Zahl jugendlicher Straftäter von 14 bis 18 Jahren lag im Jahr 2025 nach Angaben der Polizei bei 6.291 nach 7.005 im Jahr vorher. Der Großteil waren mit 4.518 deutsche Tatverdächtige, 1.773 waren ausländische Tatverdächtige.