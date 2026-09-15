Potsdam (dpa/bb) – Der Brandenburger BSW-Landtagsabgeordnete Oliver Skopec tritt aus Fraktion und Partei aus. Das teilte er am Vormittag mit. Damit schrumpft die ehemals 14-köpfige Fraktion erneut – und zwar von neun auf acht Mitglieder. «Mein Mandat werde ich als unabhängiger und fraktions- und parteiloser Abgeordneter weiterführen», erklärte Skopec.

Der 41-Jährige begründet seinen Schritt mit dem Kurs der Partei. Das BSW wolle eine linke Anti-Establishment-Partei sein, sagte er. Irgendwann müsse aus dem «Dagegen sein» aber ein «Besser machen» werden. «Genau diesen Schritt vom Protest hin zur Gestaltung sehe ich leider im BSW nicht mehr kommen.»





SPD/BSW-Koalition zerbrach an Krise

Im November 2025 waren vier Abgeordnete der BSW-Fraktion aus dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ausgetreten. Als Ex-Landeschef Robert Crumbach im Januar Partei und Fraktion im Januar verließ, zerbrach die bundesweit einzige SPD/BSW-Koalition.

Insgesamt fünf Abgeordnete verließen die Fraktion und das BSW damals, Crumbach und Jouleen Gruhn wechselten zur SPD-Fraktion. Drei der vier Ex-BSW-Abgeordneten gründeten die Gruppe «Wir für Brandenburg». In Thüringen hatte sich die 15-köpfige BSW-Fraktion kürzlich aufgelöst.

Skopec, selbstständiger Unternehmer aus Woltersdorf (Landkreis Oder-Spree), war im vergangenen Jahr zwischenzeitlich auch als BSW-Bundesvize im Gespräch.