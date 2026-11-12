Potsdam (dpa/bb) – Brandenburgische Landwirte können mit ihren Traktoren zur Erntezeit künftig auch Schnellstraßen nutzen. Das Verkehrsministerium bereitet dazu einen Erlass vor. Landwirten sollen damit lange Umwege in der Erntezeit erspart werden.

Bislang waren Kraftfahrstraßen für die allermeisten Traktoren und Landmaschinen tabu. Solche Schnellstraßen dürfen nur Fahrzeuge nutzen, die mehr als 60 Kilometer pro Stunden fahren können.





Landesweit einheitliche Kriterien für Freigabe

Künftig könne an Kraftfahrstraßen zusätzlich das Verkehrszeichen «Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei» angeordnet werden, teilte das Ministerium mit. Über eine Freigabe von Streckenabschnitten sollen die Straßenverkehrsbehörden vor Ort künftig nach landesweit einheitlichen Kriterien entscheiden.

Keine langen Umwege mehr in knapper Erntezeit

«Gerade in der Erntezeit brauchen unsere Landwirte verlässliche Wege zwischen Feldern und Betrieben. Wo zumutbare Alternativen fehlen, wollen wir unnötige Umwege vermeiden», sagte Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD). «Die Zeitfenster für die Ernte sind oft kurz, da zählt jede Stunde. Das Verbot der Benutzung von Kraftfahrstraßen kann für einige Betriebe sogar zu erheblichen Beeinträchtigungen der Ernteabläufe führen», sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD).

«Durchbruch»

Der Landesbauernverband sprach von einem «Durchbruch nach langem Ringen um Lösungen». Bauernpräsident Henrik Wendorff sagte: «Jetzt liegt der Ball bei den Straßenverkehrsbehörden in den Landkreisen, diese Möglichkeit in Handeln umzusetzen.»

Der geplante Erlass legt fest, unter welchen Voraussetzungen eine zeitlich begrenzte Freigabe von Kraftfahrstraßen für landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge möglich ist, wie das Ministerium erklärte. Dies komme in Betracht, wenn alternative Strecken nicht zumutbar seien oder es baustellenbedingte Vollsperrungen gebe. Bundes- und Landesstraße dürfen Traktoren grundsätzlich nutzen.