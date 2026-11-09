Potsdam (dpa/bb) – Die mehr als achtstündige Betreuung an Brandenburger Kitas soll verlässlich finanziert werden. Dafür gebe es nun den «Kita-Pakt 2030», teilten Finanz- und Bildungsministerium mit. Die sogenannte dritte Betreuungsstufe gelte ab August 2027 und soll Eltern unterstützen, die lange Arbeits- und Pendelzeiten haben.

Auf den Pakt haben sich den Angaben zufolge Finanzminister Daniel Keller (SPD) und Jugendminister Gordon Hoffmann (CDU) mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Liga der Freien Wohlfahrtspflege verständigt und einen gemeinsamen Vertrag unterzeichnet. Er «beinhalte einen verlässlichen Finanzierungsrahmen bis 2030 und Sicherheit in der Personalplanung».





Weniger Kinder stellen Kitas vor Probleme

Das Bildungsministerium geht davon aus, dass rund 30.000 Kinder mit einer vertraglich vereinbarten Betreuungszeit von mehr als acht Stunden täglich profitieren werden. Helfen soll auch eine verbesserte Personalbemessung des Landes – dank neuer Daten zur Kita-Belegung. «Die Einrichtungen werden damit unterstützt, familienfreundliche Öffnungszeiten anbieten zu können.»

Veranschlagt sind rund 25,2 Millionen Euro zusätzlich für die verbleibenden fünf Monate des Jahres 2027, für 2028 sind es rund 58,6 Millionen Euro.

Kleine und unverzichtbare Kitas sollen Geld vom Land bekommen

Außerdem sollen kleine Kitas zwischen 10 und 25 Plätzen, die in ihrer Region unverzichtbar sind, zusätzliche finanzielle Unterstützung erhalten. Voraussetzung ist, dass ihre Belegungszahlen zurückgehen. Dafür sind bis zu 2,8 Millionen Euro jährlich zunächst bis 2029 vorgesehen.

Hintergrund sei, dass seit 2023 die Kinderzahlen in den Kitas zurückgehen, so Finanzminister Keller. «Dieser Trend hat sich im laufenden Jahr noch einmal deutlich verstärkt und stellt unsere Kitas und Kommunen vor große Herausforderungen.»