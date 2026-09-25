Potsdam (dpa/bb) – Zum Abschluss der Agrarministerkonferenz (AMK) in Bayern ist symbolisch der Staffelstab für den Vorsitz der AMK an Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt (SPD) übergeben worden. Brandenburg soll dann zum Jahreswechsel den Vorsitz der Runde bekommen, wie ein Sprecher des Brandenburger Landwirtschaftsministeriums mitteilte.

Mittelstädt sieht einen Schwerpunkt in den Vorbereitungen für die «neue EU-Förderperiode und die Gemeinsame Agrarpolitik ab 2028». «Zudem müssen wir verlässliche düngerechtliche Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene sichern», führte sie aus. In der AMK stimmen sich die Agrarminister und Agrarsenatoren des Bundes und der 16 Länder ab. Das Gremium berät alle zentralen Themen der Agrar- und Forstwirtschaft. «In der Regel trifft sich die Agrarministerkonferenz im Frühjahr und im Herbst.»



