Potsdam/Wünsdorf (dpa/bb) – Bei der Bekämpfung von Waldbränden wird aus Sicht der Landesregierung Brandenburg eine länderübergreifende Zusammenarbeit zunehmend wichtiger. Innenminister Jan Redmann (CDU) sagte, er gehe davon aus, dass das Waldbrandkompetenzzentrum Brandenburg mit Unterstützung anderer Bundesländer noch ausgebaut werde. Brandenburg sei hier gerade im Gespräch mit Sachsen.

Redmann besuchte am Nachmittag das Waldbrandkompetenzzentrum in Wünsdorf/Zossen (Kreis Teltow/Fläming). Die Einrichtung, die Fachwissen und Konzepte zur Waldbrandbekämpfung bündelt, sei Vorreiter in Deutschland. Eine personelle Stärkung des Zentrums hatte Redmann bereits vor kurzem angekündigt.





317 Waldbrände im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr gab es nach Angaben des Innenministeriums 317 Waldbrände in Brandenburg. Sie betrafen eine Fläche von rund 252,3 Hektar. Es handelte sich meist um kleinere Feuer, wie aus dem Waldbrandbericht 2025 hervorgeht. Der größte Brand mit 141 Hektar ereignete sich auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog (Teltow-Fläming).

Dort brannte es auch in diesem Jahr schon mehrmals. Zuletzt waren rund 308 Hektar des munitionsbelasteten Gebiets in Jüterbog betroffen.

Aber die Ausmaße können weit größer sein: 2025 hatte es in der Gohrischheide im nördlichen Sachsen einen ausgedehnten Waldbrand gegeben – laut Landkreis sollen 2.100 Hektar verbrannt sein. Auch Brandenburg unterstützte in dem Einsatz. Im Elbe-Elster-Kreis war 2022 eine Fläche von rund 800 Hektar betroffen, in Jüterbog waren es 2023 um die 700 Hektar.

Millionen-Investitionen in den Waldbrandschutz

Im vergangenen Jahr seien rund 12,8 Millionen Euro in den Bereich des abwehrenden Waldbrandschutzes investiert worden, teilte das Innenministerium mit. Brandenburg hat unter anderem Spezialfahrzeuge angeschafft wie ferngesteuerte Räum- und Löschroboter.

Die Schwerpunkt-Landkreise bei Waldbränden waren laut Ministerium 2025 Elbe-Elster, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Potsdam-Mittelmark.