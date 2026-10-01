Bremen/Potsdam (dpa) – Die Bremer Stadtmusikanten bekommen Besuch aus Brandenburg: Zum Bürgerfest anlässlich des Tags der Deutschen Einheit kommen die «Brandenburger Landmusikanten» in die Hansestadt. Die Musikanten gehören zur Präsentation von Brandenburg auf der Ländermeile in Bremen. Dort wird unter dem Motto «Viele Stärken – ein Land» gefeiert.

Woidke: Vielfalt als Stärke

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ruft zum Tag der Deutschen Einheit zu mehr Miteinander und Toleranz auf. «Respekt, Offenheit und die Bereitschaft, Vielfalt als gemeinsame Stärke zu begreifen, ist das, was Deutschland im Kern zusammenhält», erklärte der SPD-Politiker. Er will am Samstag (3. Oktober) beim Festakt sein und das Bürgerfest besuchen.





Brandenburg präsentiert sich in Bremen

Auf der Ländermeile zeigt sich Brandenburg nach Angaben der Staatskanzlei vom 2. bis 4. Oktober mit Information und Mitmachangeboten. Auf einem großen Brandenburg-Schriftzug erzählt das Land auf 18 Metern Länge in Bildern von Aufschwung und Wandel, Schlössern und Parks, Natur und Wirtschaft. Der Geschichte der «Brandenburger Landmusikanten» können Besucher in einer Podcast-Station lauschen.

Vier Freunde ziehen nach Bremen

«Es war einmal im Land der 3.000 Seen, wo Kiefernwälder rauschen, Störche über weite Felder fliegen und sich Flüsse wie silberne Bänder durch die Landschaft ziehen» – so beginnt die Geschichte. «Dort lebten vier ungewöhnliche Freunde: ein kräftiger Elch, eine kluge Ziege, ein mutiger Mops und ein stolzer Adler. Eines Tages erzählte der Mops von den berühmten Bremer Stadtmusikanten. „Ich möchte sie kennenlernen“, sagte er. Also machten sich die vier auf den Weg in die Hansestadt.»

In Berlin lädt die Brandenburger Landesvertretung am 3. Oktober zwischen 11.00 und 18.00 Uhr zum Tag der offenen Tür: Dort wird laut Staatskanzlei für die Landesgartenschau 2027 in Wittenberge geworben und Olympiasieger Kevin Kuske gibt spannende Einblicke in den Bobsport.