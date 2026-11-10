Potsdam (dpa/bb) – Wer in Brandenburg neu in den Ökolandbau einsteigen möchte oder seine Flächen für Bio-Produkte ausbauen will, bekommt vorerst keine Förderung mehr. Eine Steigerung sei aufgrund fehlender Mittel nicht möglich, hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium. Bereits zugesagte Gelder im Programm ökologischer Landbau liefen aber weiter – bis spätestens Ende 2029. Zuvor hatte die «Märkische Allgemeine Zeitung» (MAZ) berichtet.

Brandenburg liegt laut Ministerium mit 17,6 Prozent Ökoanteil an der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Bundesvergleich auf den vorderen Plätzen (Stand 2025). Für das Antragsjahr 2025 seien 1.014 Ökobetriebe mit 42 Millionen Euro gefördert worden.





In diesem Jahr kamen demnach weitere Verpflichtungen im Umfang von 7,3 Millionen Euro jährlich hinzu. «Die aktuellen Zahlen zeigen deutlich, dass der ökologische Landbau in Brandenburg auch in der derzeit wirtschaftlich äußerst anspruchsvollen Lage der Landwirte eine wichtige Rolle spielt», hieß es aus dem Ministerium.

Die Umstellung trifft laut MAZ viele Landwirte und Landwirtinnen ohne Vorwarnung. Viele Betriebe, die mit der Prämie im kommenden Jahr gerechnet hätten, müssten nun umplanen.