Oranienburg/Potsdam (dpa/bb) – Zahlreiche Städte in Brandenburg erinnern am 9. November an die Opfer der Pogromnacht 1938. Zudem gibt es eine Woche lang Veranstaltungen zum jüdischen Leben.

Der 9. November ist noch in anderer Hinsicht ein wichtiges Datum: Der Mauerfall jährt sich zum 37. Mal.





Autorin Lea Streisand in Oranienburg erwartet

Zum Gedenken an die Opfer der Pogromnacht werden in der Stadt Oranienburg unter anderem die Autorin Lea Streisand, Landesrabbiner Ariel Kirzon und der Direktor der Gedenkstätten-Stiftung, Axel Drecoll, erwartet. Die Veranstaltung beginnt um 11.30 Uhr am Gedenkstein des ehemaligen jüdischen Bethauses – mit anschließendem Gedenken auf dem Jüdischen Friedhof. In Oranienburg errichteten die Nationalsozialisten ein Konzentrationslager.

In der Pogromnacht am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland Synagogen. Es wurden Geschäfte geplündert und zerstört. Jüdinnen und Juden wurden misshandelt, willkürlich verhaftet und ermordet.

Gedenken von Potsdam bis Perleberg

In Potsdam richtet das Synagogenzentrum ein Gedenken aus – unter anderem wird Oberbürgermeisterin Noosha Aubel erwartet. Auch Perleberg erinnert an die Gräueltaten der Nationalsozialisten mit einer Gedenkstunde am 9. November an den Stolpersteinen in der Altstadt (17.00 Uhr). Gedenkveranstaltungen richten auch andere Städte aus, darunter Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder).

Themenwoche zu jüdischem Leben

Zudem soll mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen die Vielfalt jüdischen Lebens in Brandenburg sichtbar werden. Die Themenwoche «Jüdisches Kaleidoskop Brandenburg 2026» wird am 8. November in Cottbus mit einer Filmvorführung eröffnet. Bis zum 15. November gibt es unter anderem Lesungen, Ausstellungsführungen und Aktionen zum Putzen von Stolpersteinen.