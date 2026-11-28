Potsdam (dpa/bb) – Die Bestürzung war groß: Nach der Gewalttat an einer Schule in Gosen-Neu Zittau südöstlich von Berlin ist der Mut des dabei getöteten Erziehers gewürdigt worden. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und Innenminister Jan Redmann (CDU) ehrten am Vormittag seinen couragierten Einsatz, wie die Staatskanzlei mitteilte. Der Erzieher Philipp Perl soll versucht haben, einer 18-jährigen Schülerin bei dem Angriff zu helfen und wurde dabei tödlich verletzt. Die Landesregierung gedachte auch der getöteten Schülerin.

Mit Rettungsmedaille geehrt

In der Staatskanzlei in Potsdam verlieh Woidke dem Erzieher posthum die Rettungsmedaille des Landes Brandenburg. «Sein außergewöhnlicher Einsatz wird für immer unvergessen bleiben», sagte der Ministerpräsident, der die Auszeichnung an die Witwe Perls übergab, laut Mitteilung. «Es schmerzt, dass wir sie posthum verleihen müssen.»





Die Rettungsmedaille stehe für «herausragende Zivilcourage, Selbstlosigkeit, Entschlossenheit und Verantwortungsbereitschaft», sagte Woidke. «Philipp Perl hat diese Auszeichnung ohne jeden Zweifel mehr als verdient.» Zum Gedenken in die Staatskanzlei kamen Angehörige der Opfer der Gewalttat und Einsatzkräfte. Die Landesregierung dankte allen Helfern und Seelsorgern für ihren Einsatz.

«Philipp Perl hatte keinen Alarm bekommen. Er trug keine Uniform. Er war auf dem Weg in die Pause. Und hat nicht weggesehen», sagte Innenminister Redmann demnach. «In diesem Moment wurde er zum Retter, so wie die Feuerwehrfrau, der Notfallsanitäter, die Polizistin. Was sie alle verbindet, ist der Entschluss, für einen anderen Menschen einzustehen.»

Ein junger Mann steht im Verdacht, Ende August an einer Privatschule in Gosen-Neu Zittau im Landkreis Oder-Spree die 18-jährige Schülerin und den Erzieher getötet zu haben. Die Schülerin soll die Ex-Freundin des Verdächtigen gewesen sein. Ihm wird zweifacher Mord vorgeworfen.