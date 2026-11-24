Berlin (dpa/bb) – Brandenburg bleibt nach Berlin und Hamburg das Bundesland mit der höchsten Autodiebstahlrate. 2025 wurden 887 kaskoversicherte Autos gestohlen, wie der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mitteilte. Das seien rund 22 Prozent weniger als im Vorjahr. Statistisch werden in Brandenburg demnach doppelt so viele Autos wie im Bundesdurchschnitt gestohlen. «Jeder Autodiebstahl in Brandenburg kostete im Durchschnitt fast 21.000 Euro. Insgesamt entstanden Schäden von rund 18,6 Millionen Euro», sagt Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer.

Berlin ist weiterhin die Hauptstadt der Autodiebstähle. 3.082 kaskoversicherte Autos wurden 2025 gestohlen. Die zweithöchste Diebstahlrate hat demnach Hamburg – die ist aber dreimal geringer als in Berlin. Bundesweit sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Pkw gestohlen worden als im Jahr zuvor. Diebe stahlen im Jahr 2025 bundesweit 12.211 kaskoversicherte Autos – das waren fast 2.000 Diebstähle beziehungsweise fast 14 Prozent weniger als 2024. In fast allen Bundesländern mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz und dem Saarland ging die Zahl der Autodiebstähle demnach zurück.



