Berlin (dpa/bb) – In der Nacht ist in einem zehngeschossigen Wohnhaus im Märkischen Viertel ein Feuer ausgebrochen. Die Brandbekämpfung war am Morgen abgeschlossen, der Großeinsatz dauere allerdings mit Kontroll- und Belüftungsmaßnahmen noch an, sagte ein Sprecher der Feuerwehr der dpa. Es seien noch immer 90 Kräfte im Einsatz. Am frühen Morgen hieß es, die Feuerwehr sei mit 116 Einsatzkräften dabei.

Der Brand hatte sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte schon auf das darüberliegende Geschoss ausgebreitet, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen auf ihrer Website mit.





Es habe eine Vielzahl an Notrufen bei der Leitstelle gegeben, hieß es weiter. Über Verletzte war am Morgen zunächst nichts bekannt.