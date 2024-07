Wittenberge (dpa/bb) – Eine leerstehende Lagerhalle in Wittenberge hat Feuer gefangen und brannte komplett ab. Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr erhielt die Feuerwehr die Mitteilung eines Brandes an der Lenzener Chaussee. Es handelte sich dabei nach erste Angaben um eine leerstehende Lagerhalle eines größeren Gebäudekomplexes. Die Feuerwehr war bis zum frühen Donnerstagmorgen im Einsatz und löschte die Flammen. Der Sachschaden wird auf etwa 100.00 Euro geschätzt. Die Brandursache sei momentan noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.