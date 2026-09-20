Cottbus (dpa/bb) – In Cottbus brennt Müll in einer Recyclinganlage. Die Regionalleitstelle Lausitz hat eine Warnung wegen Geruchsbelästigung herausgegeben. Nach Angaben eines Sprechers sind mehr als 60 Feuerwehrleute vor Ort, um den Brand in der Anlage im Norden der Stadt zu löschen. Laut «Lausitzer Rundschau» stand dichter Rauch über dem Recyclinghof.

Die Ursache für das Feuer auf dem Gelände in Cottbus-Saspow war zunächst nicht bekannt. Nach Angaben der Leitstelle brennt es auf einer Fläche von etwa 30 mal 130 Meter. Die Feuerwehr ist nach eigenen Angaben seit etwa 5.20 Uhr vor Ort.



