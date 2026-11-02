Potsdam (dpa/bb) – In einem Krankenhaus in Potsdam hat es am Vormittag in einem Patientenzimmer gebrannt. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet demnach das Inventar eines Zimmers im ersten Obergeschoss in Brand. Das Feuer konnte gelöscht werden.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden in dem Gebäude im Stadtteil Stern wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.



