Berlin (dpa) – In einem Ladengeschäft in Berlin-Wedding hat es gebrannt. Beim Eintreffen der Feuerwehr am Dienstagabend hatten sich bereits alle Menschen selbstständig aus dem Wohn- und Geschäftsgebäude begeben, wie ein Sprecher mitteilte. Er sei niemand verletzt worden.

Aufgrund starker Rauchentwicklung sei man zu Beginn davon ausgegangen, dass das Feuer ins erste Obergeschoss durchgebrannt sei. Dies sei jedoch nicht der Fall gewesen. Insgesamt war die Feuerwehr eigenen Angaben zufolge mit 84 Kräften vor Ort. Am späten Abend liefen noch Nachlöscharbeiten und Kontrollmaßnahmen.



