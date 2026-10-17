Berlin (dpa/bb) – In einer Lackiererei in Charlottenburg-Nord hat es auf rund 150 Quadratmetern gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde sie kurz nach Mitternacht zunächst wegen eines Fahrzeugbrandes auf einem Betriebsgelände alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer Lagerhalle der Lackiererei ein Feuer ausgebrochen war, das sich auf angrenzende Gebäudeteile ausbreitete. Die Feuerwehr rückte mit 33 Einsatzkräften an und konnte den Brand innerhalb von zwei Stunden löschen. Verletzt wurde niemand.





Die Ursache des Brandes ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.