Berlin (dpa) – Wegen eines Brandes in einer Unterkunft für Geflüchtete in Berlin-Spandau sind mehrere Hundert Bewohner des Gebäudes evakuiert worden. Vier Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand in dem sechsgeschossigen Gebäude war am frühen Samstagmorgen ausgebrochen. Im Flur des vierten Stocks gingen aus noch ungeklärten Gründen Einrichtungsgegenstände in Flammen auf, der Rauch zog in die fünfte und sechste Etage. Die mit 74 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr konnte das Feuer schließlich löschen.





Die vierte Etage des Gebäudes ist vorerst nicht mehr bewohnbar. 50 bis 60 Bewohner mussten in eine Notunterkunft gebracht werden.