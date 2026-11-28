Berlin (dpa/bb) – In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg hat es gebrannt. Zwei Menschen konnten sich in der Nacht zum Samstag selbst in Sicherheit bringen und kamen leicht verletzt ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Als die Feuerwehrleute den Angaben zufolge vor Ort eintrafen, schlugen Flammen aus den Fenstern. Die Einsatzkräfte löschten den Brand und verhinderten, dass sich das Feuer auf weitere Wohnungen ausbreitete. Die Feuerwehr öffnete zudem mehrere Wohnungen, um zu kontrollieren, dass sich dort keine Menschen aufhalten. Das ganze Gebäude musste einem Sprecher zufolge aber nicht evakuiert werden.





Während des Einsatzes seien Strom und Gas im ganzen Gebäude abgestellt worden. Wegen der Kälte kam ein Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) zum Brandort, um weitere Bewohnerinnen und Bewohner zu betreuen, wie es hieß. Zur Brandursache konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.