Berlin (dpa/bb) – Bei einem Brand in einem Krankenhaus in Berlin-Lichtenberg sind am Sonntagabend 15 Menschen verletzt worden. Eine Person erlitt lebensbedrohliche Verletzungen, eine weitere wurde schwer verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer war demnach am Abend in einem Patientenzimmer im ersten Obergeschoss eines Gebäudeteils des Krankenhauses ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Allerdings breitete sich Rauch in weitere Bereiche des Gebäudes aus, weshalb das Krankenhaus geräumt werden musste. Die beiden Schwerverletzten seien unter notärztlicher Begleitung in andere Krankenhäuser gebracht worden. 13 weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.





Nach den Löscharbeiten und umfangreichen Belüftungsmaßnahmen übergab die Feuerwehr den Einsatzort an die Polizei. Diese ermittelt nun zur Brandursache.