Berlin (dpa/bb) – Am Berliner Humboldt Forum ist am Samstagabend die Feuerwehr angerückt. Nach Angaben eines Sprechers geriet ein Klimagerät in Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen. Einige Probleme bereitete demnach der Rauch, den die Einsatzkräfte schließlich mit Hilfe eines sogenannten Elektrodrucklüfters nach außen leiteten. Der Einsatz begann gegen 21.00 Uhr und dauerte den Angaben zufolge knapp drei Stunden, rund 40 Feuerwehrleute waren vor Ort. Verletzt wurde niemand, zur Schadenshöhe lagen keine Informationen vor.

Das Humboldt Forum in Mitte ist ein großes Ausstellungs- und Begegnungszentrum im teilrekonstruierten Stadtschloss. Ausgestellt sind dort etwa die Sammlungen des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst. Auch das Stadtmuseum Berlin und die Humboldt-Universität nutzen Räume.



